65歲陳姓老翁突患劇烈頭痛，左眼視力模糊，走路不穩，甚至影響性生活，到中醫大新竹附設醫院求診，電腦斷層檢查為腦下垂體腫瘤，壓迫到腦神經和視神經，透過「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」後，陳翁第4天就出院，目前恢復狀況良好。

神經外科醫師巫智穎表示，腦下垂體在腦的最中央，不到1公分，掌管人體內分泌系統，「功能性腫瘤」若導致泌乳激素升高，會造成女性發生月經週期不正常，異常乳汁分泌及不孕，男性會性慾降低、性功能障礙及不孕等症狀。

若是成長激素異常升高，則會造成肢端肥大或巨人症，而「非功能性腫瘤」以壓迫腦部及顱神經為主，會造成視力模糊、頭痛及腦積水等症狀，由於症狀眾多，宜門診諮詢檢查。

巫智穎指出，檢測發現陳翁腦下垂體腫瘤大約2.3公分，腫瘤內部出血壓迫腦神經和視神經，導致腦下垂體泌乳激素瘤合併腦下垂體中風，必須緊急開刀。

巫智穎採用「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」，陳翁當天清除腫瘤就拔管，在加護病房觀察1天就轉到普通病房，出院後做3個月核磁共振追蹤，視神經沒有壓迫，泌乳激素恢復正常也重振雄風，恢復良好無後遺症。

巫智穎表示，傳統腦瘤開刀必須開顱，醫師一邊比對病患的影像，一邊進行手術，手術的切口比較大，「3D立體定位導航內視鏡腦下垂體腫瘤切除術」，透過3D立體定位導航內視鏡，醫師可清楚看到血管神經和器官，手術微創精準又安全。

(中時 )