民進黨政府火速拍板解禁瘦肉精美豬與30月齡以上美牛，衛福部長陳時中今天上午受訪時被問到台灣換到了什麼？陳時中回答，「一個台灣在國際上的地位」，對此，國民黨發言人江怡臻表示，如果不是當年民進黨操弄民粹反對，這樣的國際地位8年前早就擁有。

針對蔡英文總統宣布要開放含瘦肉精美豬進口，國民黨31日舉行「食安不容倒退！拒絕瘦肉精美豬！」記者會，出席的師大化學系教授吳家誠（左）、國民黨文傳會主委王育敏（右）及台灣競爭力論壇知識經濟組召集人盧信昌等人，除了質疑含萊克多巴胺豬肉的安全性及相關管理作法的可行性外，王育敏更強調，在整個開放美豬過程中，蔡政府竟是先宣布開放、再提供風險評估報告，這種「先射箭再畫靶」的作法，明顯本末倒置，更違反食品安全衛生管理法規定，國民黨將聯合各執政縣市及議會強力監督，拒絕瘦肉精美豬，絕不讓民進黨把國人健康當兒戲。（圖/劉宗龍攝）

台灣師大化學系吳家誠（圖）表示，瘦肉 精本身就是有毒的東西，它是荷爾蒙毒、基因毒。（劉宗龍攝）

江怡臻表示，瘦肉精解禁之後，陳時中受訪說可以換到台灣的國際地位，但其實這樣的國際地位晚了八年，如果不是民進黨當年強力反對，堅持抗議，這樣的國際地位台灣早就擁有。

江怡臻指出，國民黨過去開放瘦肉精美牛所主張的，比民進黨現在解禁的狀況還要嚴格。當年民進黨操弄民粹反對，現在放寬卻說是合理健康，請民進黨交代清楚，並至少給個道歉，民進黨必須承認當年反美牛只是為了政治鬥爭，犧牲台灣經濟利益，台灣的國際地位被耽誤這麼多年。

江怡臻批評，蔡總統說是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定，結果民進黨決定放寬國民健康標準，換取經濟利益，代表民進黨的健康標準是浮動的，萊克多巴胺沒變，民進黨倒是改變了，民進黨以前要零檢出，現在要的是國際標準。

國民黨文傳會主委王育敏也質疑，陳時中說被告知要解禁的時間他記不得，但是是在衛生部長阿札爾訪台之後，不相信陳時中記不清楚這麼重大事情發生的時間，懷疑是怕說出來，是距離現在不遠的時間，陳時中到快要發生了才被告知。

王育敏批評，從阿札爾結束訪台至今也差不多兩個禮拜，在短短兩周內有做好風險評估嗎？過去修訂《食安法》就具體要求重大食品安全事項都應該以風險評估為基礎，風險評估會議開了沒有？短短兩個禮拜你有召開風險評估會議嗎？找誰來開？哪天開？還是先射箭再畫靶，高層談好，再告知衛福部？

(中時 )