網路電商平台買東西相當方便，生活用品等應有盡有，只要幾個步驟，免出門想要的商品，在幾個工作天後，就會送達手上。有一位男網友就在臉書社團抱怨自己的太太，平時就有在網路購物的習慣，什麼都買，但這次竟然買了攜帶式尿壺給他，讓他氣到在文中罵「X」，此文曝光後，不少網友笑翻。

原PO在臉書《爆怨公社》表示，太太平時就喜歡在網路買有的沒的，這次則是買了「攜帶式尿壺」，並告訴他這個外出尿急時，或是開車時可救急使用，只見太太買的尿壺的洞口相當的小，讓原PO相當質疑，也對太太的驚人之語表示，「X…是真的把我當牙籤是嗎」？便要太太隨便去找一位成年的男性放看看如何？豈知太太更回應道：「塞進去呀…」

原PO太太表示要丈夫在外尿急時，可以使用。（圖／翻攝自爆怨公社）

文末他更提到太太說完「塞進去呀…」後，讓他整個腦子都充滿畫面，更擔心自己若真的「塞」進去，恐怕會出不來。有不少專業的網友表示「大哥，這是女生用的啦」、「這是女童專屬」！

另外也有網友專業分享，尿壺有男、女版之分。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過另一派網友才不管男用女用，紛紛已幽默詼諧的口吻說，「你的尺寸你老婆最了解了」、「妳老婆應該是有挑屬於你的size」、「 插吸管不好嗎」、「你老婆已經很給你面子有買大一號了」。另有網友也貼出男生使用的「尿壺」款式，表示太太真的是「買錯了」。

(中時新聞網)