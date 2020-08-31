新竹南寮國際風箏節30日發生一件非常驚悚的意外事件，一名3歲女童被風箏捲起半天高，時間長達30秒，幸好落地前被工作人員接下，女童初步檢查無大礙，僅輕微擦傷。新竹市議員林彥甫在臉書透露，經他與承辦人員了解，研判3大肇因同時發生，造成這起意外。

「現場沒有拉封鎖線、圍觀民眾距離太近、風太大」，林彥甫指出，「糖果風箏」的設計，是用來跟民眾互動，會在天上灑糖果，但現場不僅沒拉封鎖線，群眾也只有被工作人員要求後退，結果還是靠太近，加上風太大，風箏尾掃到女童。

國際風箏節主打「糖果風箏」吸引小朋友到場，原理是先把糖果放在玩具熊肚子裡，再由長3公尺、寬3公尺的領航風箏帶頭飛上天，等風箏完全高空後，再讓熊肚中的糖果落下，吸引小朋友撿拾。

林彥甫表示，新竹市政府已在檢討，將不再施放類似風箏，也會加強現場安全係數，所有表演一律拉封鎖線。他呼籲市府務必要學到教訓，未來不管舉辦任何活動，都一定要加強安全管理。

(中時新聞網)