「2020新竹市國際風箏節」活動昨天下午傳出女童遭糖果領航風箏捲起意外，所幸女童僅受擦傷與皮膚紅腫的輕傷，但由於畫面太過驚悚，甚至引起國際媒體關注，對此，市長林智堅今天再次向社會大眾致歉，並重申除了深入調查之外，也將對廠商提出扣款與罰款。

林智堅表示，對風箏節發生的意外要再次向與社會大眾、發生意外的孩子與家長表示最誠摯的歉意，此意外發生的相當突然，影片快速在網路流傳引發關心，市府與廠商有責任來釐清事發原因與過程。

針對風箏捲起女童事件，新竹市長林智堅今天再次向社會大眾致歉，並重申除了深入調查之外，也將對廠商提出扣款與罰款。（陳育賢攝）

昨天發生意外後，他已立即要求負責單位暫停活動的舉辦，也由市府同仁陪同孩子到醫院作詳盡檢查，他更親自到發生意外的孩子的家中探視孩子情形，看到孩子相當不捨。

今天一早他請同仁再跟爸媽聯繫，孩子昨晚睡覺的情況都還算安穩，一早再由同仁陪同到另1家醫院作更詳盡的檢查，希望孩子平安健康。

林智堅說，事外發生後，市府已做深刻檢討，包括流程是否出現狀況，未來會對於承攬廠商依照契約內容，提出扣款與罰款，市府內部則啟動行政調查，相關的負責人懲處會盡快出爐。

此外，活動內容是否要調整？糖果風箏不會再辦？這些都會列入檢討，未來各項大型活動公共安全會要求廠商要更加嚴謹。

(中時 )