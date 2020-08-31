政府無預警宣布開放美豬美牛進口，國民黨新北市黨部今上午舉辦記者會，痛批此舉等於門戶大開，不僅重創我國的畜牧業，更將人民的健康棄之不顧；新北市議長蔣根煌說，他昨天致電給國民黨秘書長李乾龍，要求募款把過去蔡英文總統反對瘦肉精的畫面買下，「並播放給全民看，當初蔡如何的反對。」

新北市國民黨團今在新北市議會舉辦記者會，痛批總統蔡英文逕自宣布開放含瘦肉精美豬進口，恐重創國內畜牧業，黨團書記長周勝考與多名議員現場簽署提案，要求市府在議會臨時會提出「新北市食品衛生管理自治條例」修正條文，要求新北不得販售驗出瘦肉精的成分，並要求不得進入校園、醫院、長照機構，守護市民健康。

周勝考表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口；2012年3月7日民進黨黨團更大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，甚至在各地方黨部掛起看板全力反對。當時的民進黨從地方縣市長到中央民代，從黨主席到基層黨員，每一個人對含瘦肉精的豬肉開放都是反對再反對，怎麼現在執政了，就什麼都可以不顧了？

周勝考質疑，「民進黨面對自己過去自己的主張，你們是忘記了，還是害怕想起來？」

國民黨新北黨部主委黃志雄說，婦女產後坐月子食用麻油腰花，豬心、豬肺用來燉補品，體弱吃豬肝，但內臟最容易累積藥物，吃出問題民進黨負責嗎？高雄市長陳其邁曾說進口瘦肉精就是總統下台時候，那現在蔡英文是不是也要下台。

周勝考表示，根據地方制度法18、19條，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例，新北自治條例中針對乙型瘦體素沒有特別規範，國民黨團將提案修正監督新北市食品衛生管理自治條例。

(中時 )