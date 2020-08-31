證交所與寬量國際再度於8月31日至9月4日止，為期一周的時間，舉行第八屆台灣CEO線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，共計邀請38家台灣上市櫃公司出席。

目前已在公告資訊咒測站公司受邀出席的上市櫃及興櫃公司有：美時、融程電、信錦、南寶、豐藝、時碩工業、ABC-KY、群光、勤誠、泰昇-KY、京城銀、商億-KY、長科*、金可-KY、中裕、大學光、群聯、藥華藥、巧新、伊雲谷及華安等。

(工商 )