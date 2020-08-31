證交所與寬量國際 邀38家公司辦線上法說 12:542020/08/31 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所與寬量國際再度於8月31日至9月4日止，為期一周的時間，舉行第八屆台灣CEO線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，共計邀請38家台灣上市櫃公司出席。 目前已在公告資訊咒測站公司受邀出席的上市櫃及興櫃公司有：美時、融程電、信錦、南寶、豐藝、時碩工業、ABC-KY、群光、勤誠、泰昇-KY、京城銀、商億-KY、長科*、金可-KY、中裕、大學光、群聯、藥華藥、巧新、伊雲谷及華安等。 (工商 ) #南寶 #中裕 #藥華藥 #群聯 #京城銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科與死敵搶奪5G陸市占 申請出貨華為成決勝關鍵 14:302020/08/31 財經 時碩預期下半年汽車產業回溫 2021年將強勁成長 10:392020/08/31 財經 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 09:292020/08/31 財經 陸外資獨資公募基金 貝萊德搶頭香 04:102020/08/31 產業財經 《生醫股》生華科利多連發 惟高檔湧賣壓 10:002020/08/31 財經 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 00:032020/08/31 財經 攻萬三下半場 瑞信論壇添柴火 04:102020/08/31 財經要聞 《電腦設備》混沌市況拚突圍 艾訊今年營運估穩增 10:512020/08/31 財經 銷美針劑倍增 松瑞藥進補 04:102020/08/31 證券．權證 美豬風險報告公布 產婦每天一副肝、腎就超標 14:502020/08/31 生活 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 川普選前不會放手 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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