產學合作計畫是台積電(2330)人才培育的永續目標之一，其中「台積半導體學程」於民國108年自國立清華大學啟動，民國109年擴大學程架構，進一步開展至國立台灣大學等5所大學院校，協助學子無落差接軌產業發展趨勢，使其能在畢業後加速發揮所學，投入日益複雜的半導體製程發展。

台積半導體學程攜手大學院校開創學用合一的舞台，除開辦校內課程，亦提供學生進入台積公司實習與畢業後的面試機會。針對學習態度積極、表現優異的學生，提供優於非學程學生的薪資，鼓勵擁有紮實的專業知識與實務訓練的學生畢業後加入半導體產業。除了「台積半導體學程」外，台積公司亦同步推展多元的產學合作項目、實習計畫，與科學競賽等，積極實現民國109年累計受益學生達到2,000人次的育才目標。

台積半導體學程的課程範疇，由公司內部各領域專家與合作學校教授共同規畫，建立「元件／整合學程」、「製程／模組學程」與「設備工程學程」三大架構，各學程皆涵蓋20至40門不等的科目課程，為學子打造成為半導體產業工作者所需的核心知識與能力。

台積公司「元件／整合學程」涵蓋元件開發、先進製程整合與材料分析技術等範疇，除強調實作課程外，更導入台積公司領先全球使用於五奈米與三奈米製程的極紫外光(EUV)微影技術等相關課程，引導學子掌握產業尖端技術。

即將於民國109年9月於國立交通大學等4所大學推出的「設備工程學程」，則著重「半導體製造關鍵學能」、「先進設備技術基礎學能」與「先進設備技術進階學能」三大課程面向，並邀請台積公司設備工程組織主管親自教學，降低產學落差，培養高階製程所需的儀器設備人才。

(時報資訊)