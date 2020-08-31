阿里山咖啡王子方政倫名氣大，連總統蔡英文都曾品嘗過他的咖啡，卻因此遭不肖業者盯上。（嘉義縣政府提供／呂妍庭攝）

阿里山咖啡王子方政倫名氣大，連總統蔡英文都曾品嘗過他的咖啡，卻因此遭不肖業者盯上，產品肖像遭臉書一頁式廣告業者盜用，讓他電話接不完，經警方介入調查後，發現廣告業者註冊網域在大陸，要追究業者刑責幾乎不可能，方政倫則呼籲政府出來管一管，不要讓辛苦的農民背負莫虛有的駡名。

蔡英文7月24日到嘉義參訪時，曾在方政倫說明指導下，品嘗阿里山有名的冠軍咖啡，當時蔡英文猛誇好喝，沒想到時隔不到1個月，方政倫就發現他的肖像、電視台採訪影片被盜用，被有心人士魚目混珠販賣非他所生產的咖啡產品，為保護自己和消費者的權益，方政倫日前向警方備案並提告，經嘉義縣竹崎分局調查，查出臉書廣告所販售的咖啡豆其實是大陸雲南地區業者所販售的咖啡豆，竹崎分局長葉文啟旋即組成專案小組積極追查。

方政倫表示，大約5天前在臉書一頁式廣告發現產品肖像被販盜，馬上網留言，結果對方不但不理還直接封鎖，連員警上網留言警告也被刪除，透露這幾天已接到3、40通查證電話，有些人覺得臉書廣告價格太優惠來詢價，也有人已下訂，來電詢問何時到貨，他只能一一解釋，既困擾又無奈，更擔心有消費者買到劣質咖啡豆，影響到他的商譽。

嘉義縣警察局刑警大隊指出，一頁式廣告的客戶評價很容易被灌水，呼籲大家不要看到評價高就買，竹崎分局也組成專案小組，透過刑事局追查業者IP，以查出不肖業者真實身分，並透過臉書檢舉要求網頁下架，同時亦呼籲消費者勿輕信臉書一頁式網路購物廣告，指其為常見的購物詐欺，民眾應多留意。

(中時 )