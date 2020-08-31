美豬美牛明年元旦起將大舉攻台，國民黨北市議會黨團召開記者會組成食安正義聯盟，痛批蔡政府昨是今非，當初提案修法增訂食品安全自治條例的民進黨10位議員，今卻不見他們站出來。北市食安官王明理強調，北市食安條例經議會提案也三讀通過，執行結果至今未檢出瘦肉精，未來也不會修法。

北市議會國民黨議員包括應曉薇、吳世正、張斯綱、王欣儀、陳重文、游淑惠與徐巧芯今召開記者會，痛批「中央霸政策扼殺民眾健康」，蔡英文不理會國會反對聲音，硬將美豬、美牛開放到台灣，完全罔顧民意放棄把關，要求蔡英文下台。

議員陳重文表示，為了捍衛捍衛台北市民跟全體學童的健康食品安全，要求美豬瘦肉精「零檢出」，國民黨將組「食安正義聯盟」，也要求台北市長柯文哲硬起來，也歡迎各黨加入。

議員應曉薇痛批，台北市食品安全自治條例，要求「北市販售隻豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素」，當時就是國民黨議員們提案連署修法成功，其中包括民進黨10位議員，但今怎不見民進黨議員出來反對，根本就是昨是今非。

王欣儀指出，開放美豬後，一般餐飲業者、小吃店等極易選購價格較便宜的含瘦肉精美豬來降低成本，受害的就是經濟弱勢朋友。國人有8成6都習慣吃豬肉，牛肉僅4％，與美國人不同，這樣的食肉習慣政府才更要嚴格把關，王呼籲，將在本會期提案增修罰則。

北市食安官王明理表示，北市的食安自治條例有規定瘦肉精須零檢出，也是率先全國執行，北市現在跟未來也主動不會修法，承諾不修法，至於散裝因食品多元也複雜，未來標示管理也將依據中央公告，不過台北市的學童營養午餐是有規定加工品不能使用。

(中時 )