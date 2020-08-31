政府進口美豬 吳益政批蔡英文犯大忌 13:122020/08/31 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市議員吳益政（前）31日批評，蔡英文總統在處理美豬議題上，犯了談判上的大忌。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於梓官區蚵子寮的消波堤與消波塊，高雄市議員吳益政31日說，已經委託成大與專業人士研究評估。（林瑞益攝） 高雄市議員吳益政31日帶領市議員考察團到梓官區、永安區等，看海岸邊消波塊的問題，以及永安濕地、茄萣興達港與離岸風電等。地方人士希望延長堤防，為村莊爭取土地，避免海浪侵蝕。 對於美豬議題，吳益政認為，蔡英文總統跳過立法院，用行政命令去執行，捨棄民意，犯了談判上的大忌。 吳益政表示，政府老是用民粹的方法去看一些問題，過去，在野黨批評政府一進美豬就要下台，如今換民進黨政府上台了，民眾用同樣標準去檢視，要求你下台；統獨或美豬問題，這是台灣要共同面對，在野黨或執政黨需要多溝通。 (中時 ) #吳益政 #政府 #問題 #蔡英文 #在野黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社論／馬英九更該看清馬英九 04:102020/08/31 時論廣場 藍營抵制瘦肉精 批政府用人民健康換美資源 12:132020/08/31 政治 吳怡農攜手AIT 探討國安新觀念 04:102020/08/31 政治要聞 新竹縣藍營拒瘦肉精美豬 要求政府重啟談判 11:012020/08/31 政治 民進黨政府開放美豬美牛 港媒揭真相：政治投機原形畢露 07:582020/08/31 政治 宜蘭藍營拒瘦肉精 批政府：用人民健康換美國資源 10:592020/08/31 政治 市議會國民黨團要求嚴格落實食安把關 捍衛民眾健康 12:362020/08/31 政治 資訊不透明 青年團體籲暫緩上路 04:102020/08/31 生活新聞 瘦肉精是荷爾蒙毒 專家：美國業者也禁用 12:422020/08/31 政治 一篇新聞稿戳破政府開放美豬說謊假象 洪孟楷找到證據了 09:022020/08/31 政治 政治熱門新聞 台海是否開戰 台大學者曝1結局：客觀 - 政治 瘦肉精豬最新民調出爐 泛綠民眾反應跌破眼鏡 - 政治 沒比較就沒傷害？看到高雄「薄薄一片」 網：好想念韓市長 - 新聞 藍綠為美豬美牛吵翻天 在台美國人說話了 - 政治 開放美豬牛進口掀爭議 黃暐瀚送蔡、蘇10字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。