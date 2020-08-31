對於梓官區蚵子寮的消波堤與消波塊，高雄市議員吳益政31日說，已經委託成大與專業人士研究評估。（林瑞益攝）

高雄市議員吳益政31日帶領市議員考察團到梓官區、永安區等，看海岸邊消波塊的問題，以及永安濕地、茄萣興達港與離岸風電等。地方人士希望延長堤防，為村莊爭取土地，避免海浪侵蝕。

對於美豬議題，吳益政認為，蔡英文總統跳過立法院，用行政命令去執行，捨棄民意，犯了談判上的大忌。

吳益政表示，政府老是用民粹的方法去看一些問題，過去，在野黨批評政府一進美豬就要下台，如今換民進黨政府上台了，民眾用同樣標準去檢視，要求你下台；統獨或美豬問題，這是台灣要共同面對，在野黨或執政黨需要多溝通。

(中時 )