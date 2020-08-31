颱風「梅莎」目前強度已達中颱上限，中央氣象局表示，最快今天晚上到明天有機會轉強颱，從衛星雲圖上可清楚看出「梅莎」的颱風眼已經開了，今天北部及東北受颱風外圍環流影響，可能有局部較大雨勢，全台午後雷陣雨強度也變強，中南部可能有局部大雨。

李孟軒表示，稍早「梅莎」的颱風眼已經開了，且未來有持續增強的趨勢，最快在今天晚上有機會增強為強烈颱風下限，但以明天的機率最高，今天下半天至明天（9月1日）上半天是相對最接近臺灣的時候，北部、東北部有間歇性陣雨及局部較大雨勢，其他地區午後雷陣雨強度變比較強，中南部可能有局部大雨。

李孟軒表示，周三至周日（2日至6日）太平洋高壓勢力稍東退，臺灣附近水氣多，中南部有雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部及其他山區有雷陣雨；周四北臺灣降雨不侷限在午後，其他時間也有局部短暫陣雨。

「梅莎」接下來將直撲日韓，氣象局長鄭明典表示，梅莎在一個季風低壓內發展，雲系很大，許多小環流，因此梅莎環流的整合過程變動很大，近中心雲系分分合合，現在梅莎的眼牆雲系正在環繞中，強度還有上調空間，雖然對台影響不大，但日本和韓國都很關心它的走向，日本找了台灣氣象局追風團隊，出經費進行一次長距離投落送觀測，韓國稍後也會出動他們的飛機進行觀測「梅莎」。

(中時新聞網)