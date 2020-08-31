國防部今天公布的中共軍力報告書，介紹共軍的通資電作戰能力，已初具癱瘓我防空、制海及反制作體系；共軍聯合情監偵能力透過多元手段，擴大情蒐範圍與頻次，已完整掌握我軍事動態及完備戰場情報整備與經營。
民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。
報告指出，共軍通資電作戰能力，除可運用各主戰飛機攜掛精確導引武器對台灣突擊，也能輔以無人載具配合各型電戰機進行電子戰軟、硬殺，以提高中國東南沿海的實戰能力，現階段已初步具備癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系，並有效奪取並保持戰場控制權、阻斷台海通道，對台灣威脅巨大。
報告指出，中國持續部署具有影像偵照與電子偵蒐能力的衛星，並透過台灣周邊的作戰艦、科研船、無人機、偵察機、情報船等陸海空手段擴大情蒐，完整掌握台灣軍事動態及完備戰場情報整備與經營。
(中時 )
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