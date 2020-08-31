教士隊在交易大限倒數階段大採購，他們31日用兩位新秀跟紅襪換來一壘手莫蘭(Mitch Moreland)，可望提供球隊比較欠缺的左打火力。教士隊是國聯球隊，今年採用全聯盟DH制，他們缺少一個穩定的人選，莫蘭本季0.328打擊率、1.177攻擊指數足以補上這個洞。

同時教士再跟水手隊進行7人大交易，他們獲得捕手諾拉(Austin Nola)、投手艾圖維拉(Dan Altavilla)與亞當斯(Austin Adams)。然後再以菜鳥投手跟天使換來捕手卡斯楚(Jason Castro)，總計教士隊送出多位新秀，表示他們開始兌現手中的籌碼，準備好衝擊季後賽了。

教士已經在國西迷航14年，前一次打季後賽是2006年了，他們簽下「3億男」馬恰多(Manny Machado)仍欲振乏力，去年憤而開除總教練。同時出現一位新希望，就是今年轟個不停的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，他目前13轟領先全聯盟。教士打線火力強大，每場的平均得分、長打率都是全聯盟第2。

國西目前仍是由道奇領航，教士隊以5場勝差位居老二，但是今年季後賽席位擴充，教士只要守住戰果就能重返季後賽，目標是把洛磯和巨人打下去。教士31日以13-2痛打洛磯，小塔提斯3安猛打賞，他和馬恰多都維持3成以上打擊率。

(中時新聞網)