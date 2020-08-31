政府拍板開放美豬進口，業者呼籲，盼政府能明確標示進口豬肉所用飼料及產地，讓消費者自行選擇所想購買的肉品。市場擔心進口豬將影響到國內豬價，大成(1210)及卜蜂(1215)股價聯袂下跌2~3%不等。

目前國產豬市占率約8~9成，台灣先前就已有從加拿大、西班牙進口豬肉，但因為進口豬肉有腥味進口，主要多用在加工食品上。業者指出，未來美豬價格一定比國產豬便宜很多，如果疫情持續衝擊消費力，消費者會不會選擇價格較便宜的美豬值得注意，目前還是會先觀察消費者未來對於美國進口豬的接受度。

業者再三呼籲政府希望肉品上能標示清楚飼料及產地，讓消費者能夠清楚辨識，自行判斷到底要不要買含瘦肉精的美豬。台灣國產豬能強調新鮮、沒腥味，將會是競爭力優勢，目前本土業者只能努力把豬養好，提升生產效率，若消費者對美豬接受度不高，將有利國產豬價格維持一定價位。

(時報資訊)