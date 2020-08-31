已故台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，提告指控王永慶過世5年後，台塑總裁王文淵、集團管理中心常委王文潮、王瑞華、王瑞瑜等7人將王生前持有的台塑三寶股票約2.1億元美金、逾台幣60億資產移轉海外信託，涉逃漏遺產稅、業務侵占等罪。台北地檢署7月偵結，將王文淵7人不起訴，但王文洋不服，委請律師向高檢署聲請再議，高檢署認為王提再議無理由，予以駁回。王文淵等人獲不起訴確定。

王文洋去年委託律師向北檢提告，指控姊妹王瑞華、王瑞瑜，叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮，及台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄共7人，在王永慶2008年過世後，明知王在境外設立的誠威、穩昇兩家公司名下南亞、台化、台塑化（台塑三寶）股票，屬王永慶遺產，卻在2013年初把股票資產移轉信託到另間境外公司Ocean View（海景）。

王文洋指控，洪文雄曾向他報告此事，但他認為股票在誠威、穩昇名下時，2008年股市收盤價估計為美金2.1億，現在市值應已超過美金4億元，懷疑家族成員與老臣涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占、洗錢等。

據了解，王家成員向檢方表示，王永慶兄弟一直有「富不過三代」觀念，兩人生前一直把資產信託到海外公司，確保台塑集團能永續經營，王永慶過世後，剩下誠威、穩昇資產未完成信託，信託海景公司只是比照辦理，家族成員沒有人認為這些屬於王永慶的遺產。

檢方認為，王永慶、王永在曾在信託文件簽名，且發函詢問國稅局，無法判定這些股票屬於遺產，甚至股票信託後，迄今沒有出售過，獲得現金股利也持續買進台塑集團股票，王家沒有人分配到任何股票利益，難以認定王文淵等人有侵占、逃漏稅、隱匿犯罪所得等情事，今年7月間將全案不起訴處分。

王文洋不服，委請律師聲請再議，高檢署認為王提再議無理由，日前已駁回。王文淵等人獲不起訴確定。

(中時 )