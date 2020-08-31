中華奧林匹克委員會主辦的「2020國際體育事務人才培訓營」，經過兩周線上課程及兩天實體專題研討課程，共計110位通過結業取並得證書，學員有許多運動選手，例如已經取得2020東京奧運參賽資格的射箭選手雷千瑩、2018雅加達亞運輕艇銀牌好手陳瑋涵及2017聽奧羽球團體賽銅牌黃丞逸，一起學習國際體育事務專業。

今年國際體壇因為新冠肺炎疫情影響，無法當面交流，不過中華奧會努力辦了多場線上研討會及課程，首次進行數位與實體並進的混成教學，除了保留傳統特色的專題研討仍以實體進行外，其餘基礎或進階課程全面升級為數位化學習，打破時間與空間限制，讓學員更加彈性調配自我時間來參與培訓課程。

至於專題研討部分，則以為期兩天的小班制以分組方式進行，主題為在疫情之下的國際運動賽事及如何兼顧永續發展，透過分組導師引導學員互動討論，在最後一天進行專題簡報交流，激發更多好想法。

本屆活動調整過去頒發名次獎項方式，改以奧林匹克價值與本屆主題為特色獎項，分別有卓越（Excellence）、友誼（Friendship）、尊重（Respect）、永續（Sustainability）及創意（Innovation），期盼參訓學員從中學習奧林匹克的價值與精神。

(中時 )