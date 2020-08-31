蔡英文總統逕自宣布開放含瘦肉精之美豬進口，國民黨嘉義縣、市議會黨團31日譴責民進黨政府傲慢、獨裁，將連署提案修訂縣市《食品安全自治條例》有關轄內販售地豬肉及其他製品不得檢出瘦肉精之規定，增訂罰則，且從嚴制定不得低於現行中央食安法6萬至2億的罰金。

市議會黨團書記長張秀華說，2016年5月31日嘉義市議會三讀通過《食品安全自治條例草案》，增訂「轄內販售地豬肉及其他製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）」，下次臨時會將不分黨派連署提案要求市政府增修自治條例加入罰則，捍衛民眾的健康。

縣議會黨團書記長李國勝說，綠色執政，保證「別人的囝仔死？了」，蔡英文、蘇貞昌帶頭吃1年含瘦肉精的牛豬肉，再來談要不要開放進口，且教育部規定學校午餐不得用含瘦肉精的豬肉，代表有問題，為何還要開放進口？縣黨團也會發動不分黨派連署提案增修食安自治條例的罰則。

副市長陳淑慧說，嘉義市政府一直堅持守護民眾食的安全及健康，市府一定會修訂食安自治條例第6條加入罰則，希望市議會支持。

(中時 )