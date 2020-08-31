浙江省杭州市一名人夫29日週末假日一覺醒來性慾高漲，忍不住與老婆恩愛開戰，卻因衝撞太猛，突然聽到「啪」一聲，鳥鳥隨即一陣巨痛，幾個小時後，那話兒又紅又腫，上廁所也歪一邊對不準，赴醫檢查才知生殖器骨折。

據《錢江晚報》報導，今年42歲的孫姓男子，愛愛完後弟弟受傷，因為不好意思，沒有馬上就醫檢查，原以為會好起來，沒想到幾個小時過後愈來愈痛，還出現腫痛現象，才趕緊到衝到杭州市中醫院泌尿外科求診。

醫生看了孫男傷勢，立即斷定是海綿體白膜撕裂，也就是俗稱「骨折」，需要立即進行手術，否則會影響性功能。孫男當天下午就接受手術，目前仍在恢復中，但復癒後恐怕不敢再全力衝刺。

事實上，像孫男這樣的病例屢見不鮮，特別是每逢假日的前一夜與第二天清晨最容易發生。因此大陸一名泌尿科醫師表示，男生如果不慎下體骨折，一定要立即中斷性行為，避免再次勃起，若情況嚴重，應用繃帶簡單包紮，用力握住加壓止血。

此外，最好能在第一時間拿塑膠袋或毛巾裝一些冰塊冰敷，如此不但可以抑制勃起，也可減少出血疼痛，切記，千萬不可熱敷。

(中時新聞網)