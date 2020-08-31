六福（2705）旅遊集團因應高齡化趨勢，2年前超前部署樂齡觀光產業鏈，鎖定難度最高的「喘息」旅遊，結合內外部資源組成旅遊規畫師及圓夢管家服務團隊，針對輕失能、失智長輩家庭量身打造「2020圓夢喘息旅遊」專案，以搶攻高端銀光深度旅遊商機。

根據行政院主計處最新統計，50歲以上樂齡族已達總人口38％，成為不可忽視的銀光商機，工研院推估樂齡商機在2025年將達3.6兆元，觀察近年國旅客群變化，50歲後的樂齡族已占全台旅遊人口近4成，旅遊市場客群出現結構性轉變。

六福董事長莊豐如表示，為建構50歲以上樂齡族的樂齡觀光產業鏈，早在2年前便超前部署，率先成立專業團隊投入服務開發測試，將樂齡客群依同行者組成與生理狀態區分，針對輕失能、失智長輩家庭，從難度最高的喘息旅遊切入。

莊豐如透露，集團匯集服務設計、職能治療、樂齡活動策畫及動物、音樂、藝術輔療等逾12家各界專家，實地前往六福村及關西六福莊，以動物療癒、藝術創作、音樂輔療為元素，經逾20場服務共創會議、近10組不同需求客群測試後，才推出圓夢喘息旅遊方案。

莊豐如指出，國旅深度旅遊由在地共生為主力，逐步針對因家有無法自理長者而未曾再出遊的家族發展。集團推出的圓夢喘息旅遊方案，除開發符合樂齡族口味的美食，並透過融合生態探索、動物保育知識，並結合主題性輔療創等高端特殊性，盼創造跨世代互動。

莊豐如看好近年固定出國旅行的樂齡族，未來旅遊需求將轉到國內，並追求優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗。關西六福莊自去年11月起陸續推出「活力樂齡超值住房專案」、「台三線樂遊假期」樂齡相關住房專案，至今已締造近450萬元業績。

面對今年新冠肺炎疫情衝擊，莊豐如認為，台灣觀光業在後疫情時代將是價值戰而非價格戰，觀光業將以高端、精緻的分眾市場為主。如何在趨勢中找到破口、創造客戶需求，提升產業競爭力，建構觀光新型態，正是集團持續努力方向。

莊豐如表示，旗下據點將發揮在地優勢，全新規畫各種樂齡服務及住房專案，如六福莊「圓夢喘息旅遊住房專案」、台北六福萬怡「散策旅行住房專案」等。中長期方面，集團看好樂齡族兆元商機，已開始建構六福生態度假村，看好將成為集團下一個成長動能。

(時報資訊)