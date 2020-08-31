轟動社會的白冰冰女兒白曉燕命案中，已遭槍決的主嫌陳進興妻子張素貞的弟弟張志輝，在歷經多年更三審判決無罪交保後，因為無業，在桃園中壢市姐姐張素貞所開設的小吃店幫忙，當時張素貞晚上在酒店上班，張志輝也在姐姐介紹下在店內擔任少爺。

2001年10月27日，張志輝在姐姐張素貞的介紹下，結識了女友邱女，甜蜜交往了3年；但是3年後的10月27日相識3週年紀念日當天，張志輝卻因女友有意疏遠，而且求歡時遭拒，冷血無情的狠心親手將女友勒斃。

張嫌被押解出楊梅分局刑事組時，表情冷漠不發一語。（中時資料庫)

嫌犯張志輝背著邱姓女友屍體上車情形。（中時資料庫)

而當時死者邱女與張素貞也同在一家酒店上班，兩人同為姊妹淘，私下感情相當不錯，在姐姐的強力撮合下，兩人相識，進而開始交往並同居。

張志輝與邱女交往當中，自認相當珍惜這一段感情，且付出全心對待，處處迎合邱女，不過張志輝在酒店的工作斷斷續續，收入相當不固定兩人開始產生摩擦。

2人交往2年後，1位經常出入該酒店的酒客，對邱女展開熱烈追求，當時邱女便有意疏遠張志輝，而且搬出兩人同居的住處，與1位酒店同事同住在案發現場楊梅埔心某社區，而且拒不給張志輝住處鑰匙。

張志殺人後，先約了電子媒體採訪完後，才去刑事局投案，引發爭議。（中時資料庫)

張志輝將女友殺死棄置車內，並主動向刑事局投案，張嫌坦承係不滿女友要求分手，憤而將女友勒斃。（中時資料庫)

就在2人相識3週年紀念日當天，張志輝獨自前往邱女住處，趁著邱女獨自在家睡覺時，翻過圍牆，打開邱女房間的窗戶偷偷潛入房間內。

由於邱女友有裸睡的習慣，張志輝一時見色心喜，於是上床向女友求歡，不料卻遭到邱女拒絕，並死命的反抗，張志輝見求歡不成，一怒之下隨手拿起床邊的毛巾緊緊勒住邱女，直到邱女昏死過去，張志輝見邱女還有一絲氣息，便獨自前往中壢市晃了1個多小時，思考要如何收拾善後及下一步的行動。

大約4點多張志輝回到邱女住處，發現邱女躺在床上一動也不動，身體已經冰冷，嘴角還留出血絲，這時才發現邱女已經死亡，張志輝這時還從容的拿起一套紅色運動服替邱女穿上，為避免外人發現，還替邱女戴上口罩，然後背著邱女屍體下樓放進車子後座。

隨後開走女友的車子外出到中壢逛逛，一個多小時後返回，見邱女臉部有血跡且發黑，確定已經死亡，又替女友戴上口罩，把屍體背扶至女友的轎車後座，再開車到中壢市亂逛。

案發後，張嫌異常冷靜，模仿其姊夫陳進興犯案模式，行凶後打電話給某電視台，接受採訪2個多小時後，前後在路上逛了6個小時，才在隔天凌晨載著死者屍體，前往刑事局投案。

(中時新聞網)