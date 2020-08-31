監察院今天公布最新財產申報資料，其中現任立法院長游錫堃存款只有260萬元，與今天同時刊出的前立法院長王金平存款2600萬相差有10倍之多，也比前立法院長蘇嘉全年初申報的2597萬元少很多，堪稱近年存款最少的立法院長。

游錫堃的財產申報有土地3筆、建物1筆、存款約260萬元、有價證券38萬元、債務約32萬。有「水牛伯」之稱的游錫堃，比起有「公道伯」之稱的前立法院長王金平，光是土地一項就天差地遠，王金平在申報中有土地逾90筆，建物2筆，存款約2644萬元，而王金平在5月刊出的申報中，存款還高達3000萬元以上。

游錫堃若與同黨的前立法院長蘇嘉全相較，蘇在年初申報時，存款也有2597萬元，相差也近10倍之多，可以說是近年存款最少的立法院長。

此外，本期財產申報中，總統府副祕書長李俊俋申報了土地、建物各1筆、存款約1000萬元、另有約1450萬購置不動產的債務；而有「3Q哥」之稱的立委陳柏惟，有1筆土地、2筆建物，1輛84萬9千元的HONDA汽車、現金2萬元、存款約441萬元；立委葉毓蘭則有土地12筆、建物4筆、存款約720萬元、有價證券約470萬元、另有高達約6000萬的房貸債務。

(中時 )