蔡英文總統日前宣布開放進口美豬、美牛，引發各界反彈，新北市長侯友宜31日中午至土城頂埔國小視察時表示，教育部指示校園使用國產豬，但許多加工肉品標示不清，更別提中央無法管控早餐店、餐飲業，質問蔡英文、行政院「你們有把握控管好來源嗎？」，希望中央做好準備再來談開放。

侯友宜指出，校園營養午餐一定都有豬肉或雞肉，其中豬肉更是大宗，但加工肉品無法標註來源，包括現在的家認證標前皆不能確保肉品從何而來，未來美豬開放後，孩子們的健康究竟守不守得住？連校方都沒有把握，這樣的情形令他相當擔憂。

侯友宜說，除了營養午餐，孩子們上學到早餐店買三明治、火腿、漢堡等加工食品時，要怎麼確認業者是用國產豬，質問蔡英文、行政院，你們有把握控管好來源嗎？

侯友宜最後表示，教育部現在明確指示校園要使用國產豬，能否守住的關鍵在於把關原則及法令，但學校衛生法根本無法處理，若中央真的要開放美豬，應要另修相關法令。

(中時 )