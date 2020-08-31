上課外班對當前大陸學生根本不是新鮮話題。早在4年前中國教育學會發佈《中國輔導教育行業及輔導機構教師現狀調查報告》就揭露大陸中小學課外輔導行業的市場規模已經超過8000億元人民幣，參加學生規模超過1.37億。

據《中國青年報》報導，以今年14歲北京國三學生曉婧（化名）的行程來看，自述從小學六年級開始，沒有度過沒有課外班的週末和寒暑假，上過的課有很多種，有線下班課、線上班課、線下一對三、線下一對一、線上一對一等。今年由於疫情家裡只報了英語和物理兩科，且課程都是線上的，有些朋友更忙些，整個暑假都沒有見過面。

但除了忙碌之外，實際線上課輔課程教師也會用更多方法，來加強學生學習注意力，例如線上課之前會要求學生們提前進「教室」，帶學生複習上節課內容。為吸引學生，老師會在微信群裡發個「暗號」，可能是一串數字也可能是某個詞語。

而複習的過程中會開始對暗號，在評論區寫出正確暗號的同學，就能得到老師送出的學分「紅包」例如小文具等，增加整體的學習樂趣、專注與互動感。

(旺報 )