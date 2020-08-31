「如果有機會可以救人一命，我覺得也是很難能可貴的事情。」趁著拍戲空檔，歐陽妮妮向慈濟骨髓幹細胞中心表達建檔意願，骨髓中心在接獲訊息後，立即由專人協助安排文件簽署與抽10cc的血液進行建檔。

建檔當天，歐陽妮妮一身白色素雅褲裝，依照骨髓幹細胞中心同仁的簡介填寫資料。妮妮提到，自己之所以願意成為造血幹細胞的志願捐贈者，一方面是因為妹妹歐陽娜娜曾在2016年擔任慈濟骨髓幹細胞中心的代言人，拍攝公益影片《有一種等待》，進而了解原來造血幹細胞的捐贈對血液疾病患者有著重生的意義。

歐陽妮妮向慈濟骨髓幹細胞中心表達建檔意願，骨髓中心在接獲訊息後，立即由專人協助安排文件簽署與抽10cc的血液進行建檔。（台北慈濟醫院提供）

「因為小小的一件事，就可以幫助到一個人的生命，看到病人跟家屬有多麼的期待這個人的出現，我個人覺得很感動。」在抽取10cc血液時，歐陽妮妮勇敢地伸出右手，並且告知醫檢師自己血管的位置，不同於大部份人害怕打針不敢直視的恐懼，妮妮亳不畏懼地看著針，也看著試管內紅色血液汨汨上升。「我打針抽血一定要看著！」妮妮救人的心堅定，笑著這麼說。

歐陽妮妮向慈濟骨髓幹細胞中心表達建檔意願，骨髓中心在接獲訊息後，立即由專人協助安排文件簽署與抽10cc的血液進行建檔。（台北慈濟醫院提供）

完成抽血後，妮妮拿起試管開心合照，「我熱愛生命，更愛幫助別人！我覺得每個人這一生都有可能碰到這種事，不管是別人還是你自己，給別人一個希望是很好的一件事，如果可以真的幫助到一個人是很棒的事情，我也覺得年輕人18歲以後可以多做這件事。」

(中時 )