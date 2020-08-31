政府將於明年開放美豬進口，引發社會議論，國民黨屏東縣議會黨團今日舉辦記者會，由議長周典論領軍，宣示將啟動地方自治條例的修法，反對含瘦肉精的豬肉進口，並要求豬肉及製品不得檢出瘦肉精納入食安自治條例，保障民眾健康。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，民進黨在野時曾強烈反對含瘦肉精豬肉進口，要求瘦肉精零檢出，怎麼現在執政就什麼都不顧了？「你們是忘記了，還是害怕想起來？」蔡政府為了討好美國，不惜出賣台灣人民健康，很多養豬戶怕被「查水表」，都敢怒不敢言。

屏東縣議長周典論說，民進黨最信任民調，這次開放有做民調嗎？農民長期支持民進黨，這次蔡政府開放美豬進口，有跟產業溝通說明嗎？不管是百姓、市場、產業界，沒有人會支持美牛美豬進口，大家都會反對。

國民黨團表示，「中央不做，地方來做！」地方有權制定相關自治條例，黨團除了將嚴格監督，也將立即提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入。也呼籲民進黨政治人物不要為了黨意，失去了民意。

(中時 )