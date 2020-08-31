繼上次農委會和內政部未有適法性的共識下，環保署今(31)日再度召開「橋頭科學園區二階環評範疇界定會議」，針對已被納入徵收範圍的中崎有機農場專區，內政部與農委會近期已達共識，將以「異地遷移」方案來解決中崎有機農場的土地爭議。

今年5月12日環保署召開「橋頭科園區範疇界定會議」，內政部指出中崎有機農業專區只是高雄新市鎮開發前的「臨時性使用」；農委會則提出「有機農業促進法第6條」，當國營事業土地可作為農業使用時，應以有機農業促進區為優先，但在法律競合未達共識下會議喊卡，為環評史上少見。

不過今日會議中內政部與農委會明顯已達成共識，將以「異地遷移」方案來解決中崎有機農場的土地爭議，農民溝通部分交由農委會負責，橋科開發地點將按原計劃進行，開發單位南科管理局表示無其他開發方式或技術規劃的替代方案。

農委會代表說明，中崎有機農場租期到2023年1月19日，新的53公頃有機示範園區位於燕巢區，主要是農牧用地，沒有非農業使用的爭議，強調絕對會保障農友權益，預計2023年底前建設完成。

南科管理局指出，南科未來10年產業用地需求為370-400公頃，橋頭科學園區面積約262公頃，其位於高雄新市鎮特定區計畫範圍，廠商設廠用地164公頃，佔全區63％；引進產業別為晶圓製造、航太產業、智慧生醫、智慧機械等，年產值約1000-1800億，引進就業人口最高達1.1萬人。

南科管理局表示，科學園區的選址有許多方式，過去很多開發案例是由地方提出開發要求，由科技部遴選選址，另外也有中央政策指示作法，橋科就屬之。

回頭檢視高雄市長補選的產經政見，現任高雄市長陳其邁首要政見就是推動橋科的建設，透過晶圓製造、航太產業、智慧生醫、智慧機械等因應台商回流，以及吸引國際廠商投資，日前市政會議上也表示希望橋科明年底前完成選地建廠。

但有網友質疑，「陳先行政院再高雄市長，根本政策一條龍」「才剛上任，爭議案都回來了」「發展ok，但電從哪來？」。

(中時 )