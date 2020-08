英國鐵肺歌后愛黛兒(Adele),近日積極減肥成功甩掉45kg,這幾日於個人IG上曬出減肥後的成果並大秀「真實身材」,沒想到竟意外撞臉美國知名女歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)與《蒙上你的臉》莎拉保羅森(Sarah Paulson),令粉絲們直呼「認不出來」。

今年32歲的愛黛兒自2008年發行第一張創作專輯《19》後,便以集聚渾厚又爆發力的嗓音獲得觀眾注意,隨後再以《Rolling in the Deep》、《Someone Like You》、《Skyfall》、《Hello》等多首經典好歌拿下多項音樂大獎,甚至還曾在2017年葛萊美獎上第二次抱回所有入圍的專輯大獎,粉絲遍及全球人氣直衝天際,圓潤身型也成為她的金字招牌。

但自從去年與前夫西門·考涅基(Simon Konecki)結束8年感情後,愛黛兒便陷入低潮也不再出專輯讓粉絲們相當擔心,沒想到消失近半年的她再次出現時身型小了一號,臉蛋也明顯變尖,令粉絲們相當驚訝。原來這段時間她戒掉抽菸、酗酒的壞習慣,將自己回歸家庭,除了陪伴兒子外也開始積極減肥,成功甩掉45kg。

近日,她在IG上曬出近況,只見她只穿著牙買加國旗圖案的比基尼泳裝,頭髮綁著班圖人的辮子,來紀念因疫情取消的「倫敦諾丁山狂歡節」(Notting Hill Carnival)。而瘦身後首次秀出「0贅肉真實身材」的她,一PO出照片立即吸引超過321萬人按讚,更有網友認為現在的她像極了女星凱蒂佩芮及莎拉保羅森再度引發話題。

(中時新聞網)