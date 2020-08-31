蘋果iPhone新機拉貨啟動無法撐住大立光(3008)股價！受到外資連續賣超影響，大立光近期股價跌勢難止，今天盤中股價失守3400元關卡，創下今年3月23日以來新低，亦拖累玉晶光(3406)同步走跌，失守600元關卡。

美國對華為限縮令一波接一波，重創華為智慧型手機銷售，讓原已旺季不旺的智慧型手機市場再添陰霾，儘管外資仍看好智慧型手機鏡頭長期升級趨勢，並認為以大立光領先的技術，應該可以讓公司實現客戶多元化，降低華為禁令對公司營運的衝擊，但外資上周連續4個交易日共賣超大立光756張，外資賣不停也讓大立光股價連番破底，今天盤中股價失守3400元關卡。

不過，儘管股價跌跌不休，大立光營運已見回穩，受惠於三星等非蘋智慧型手機品牌廠新機齊發，且受新冠肺炎疫情延遲數週上市的蘋果新機陸續啟動拉貨，大立光7月合併營收回升至46.12億元，雖然年減15.17%，但月增11.51%，優於公司原預估的「7月拉貨動能與6月差不多」，累計前7月合併營收為304.77億元，年成長3.87%。

由於部分客戶開始拉貨，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，可能有機會好一點。

大立光股價連番破底，也拖累同為蘋果iPhone鏡頭供應商的玉晶光，上週外資同步賣超玉晶光，今天玉晶光盤中股價亦失守600元關卡。

(時報資訊)