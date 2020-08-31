蔡英文總統宣布美豬、美牛全面解禁，明年元旦開放。國民黨執政縣市不甩中央政策，堅持「瘦肉精零檢出」。台中市長盧秀燕挨轟「遇中央則反」，沒想到一查發現，中市食安自治條例，竟是前市長林佳龍訂的！

為了換取與國際接軌、提升台灣國際地位，蔡政府決定在符合國際標準下，開放含瘦肉精的美豬，以及30月齡以上的美牛，明年起進入台灣。行政院轄下農委會、衛福部等機關，全面擬定配套、說帖，強調國人健康絕對確保。

國民黨不買帳，黨籍縣市首長引用地方自治，要求業者瘦肉精必須零檢出；引來衛福部長陳時中「一國不該多制」的喊話。其中，盧秀燕搬出《台中市食品安全衛生管理自治條例》，被民進黨議員群起圍剿，抨擊盧違抗中央政策。

實際一查發現，《台中市食品安全衛生管理自治條例》當年雖由台中市議會國民黨團提案，法令修正卻是在林佳龍擔任市長時訂定的。

台中市認為，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神，可訂出比中央法規更嚴格的標準（零檢出），除非中央認定自治條例違反母法《食安法》等法規，由中央宣告無效或議會修法放寬，否則中市仍會依自治條例執行。

(中時新聞網)