蔡政府28日宣布將開放進口含萊克多巴胺美國豬肉和30個月齡以上美牛肉，引發部分縣市質疑食安問題；花蓮縣府將於《花蓮縣食品安全管理自治條例》，增訂不准乙型受體素（包含瘦肉精）肉品進入市場。衛生局長朱家祥強調，零檢出只是現階段目標，「標示明確比檢驗結果更重要！」

朱家祥強調，肉品自境外進口一定都會先檢驗，若含有瘦肉精，並在中央訂定允許範圍內，衛生單位應於食品安全管理上標示明確，讓消費者有「知」的權利；未來衛生局也會加強後端追蹤稽查，要求業者明確標示肉品來源及檢驗結果。

朱家祥表示，針對瘦肉精來說，中央地方應要有一致標準，地方權責無法跨越中央權責，就算在自治條例增訂「零檢出」，仍沒有明確效應；加上修訂交給縣議會通過後，但「最終核定權仍在於中央」，最快也要半年才會正式上路。

對於中央嚴格要求台灣養豬業者不可使用瘦肉精，卻開放國外含瘦肉精的豬肉進口，朱家祥相信政府一定自有考量，表示給予尊重。

針對美豬、美牛明年初開放進口，花蓮縣府表示，縣內國中、小學營養午餐，老人社區共餐等，皆選用花蓮在地食材，禁用含瘦肉精的美國豬及牛。對於2018年公告施行的《花蓮縣食品安全管理自治條例》原先未明訂瘦肉精相關規範，今宣布將增訂條例，要求相關肉品必須「零檢出」乙型受體素。

(中時 )