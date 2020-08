依照萬事達卡調查,超過四分之三的民眾對環境變遷感到「非常憂心」,並認為企業應該更致力減少對地球環境的衝擊。當消費者在尋找透過個人積極行動來協助減緩氣候變遷的方法時,許多人開始減少使用一次性塑膠產品。為了解決這個日益嚴重的問題,萬事達卡與全球產業夥伴合作,針對全球發卡機構擬定永續卡計畫,透過全新的環保卡片材質與希望能強化創新動能,讓世界各地的金融機構更願意支持環保。

萬事達卡現今已在全球十餘國提供消費者環保卡片,另外也有超過60家金融機構採用源自可再生、生物來源、無氯、可生物分解的塑料與海洋塑膠等經核可的材料來製作卡片。擁有了這項資源,銀行得以更深入認識這些替代材料並且與供應商合作,系統性地改變供應鏈,以擴大永續發展計畫。同時,萬事達卡在台灣積極攜手本地夥伴,重視環保議題並成為全球永續金融的領先市場之一。

萬事達卡即將推出全球核可永續卡認證計畫。該計畫源於綠色支付夥伴關係Green Payment Partnership (GPP),由萬事達卡和三家卡片製造商Gemalto、Giesecke+Devrient以及IDEMIA在2018年共同發起,旨在建立卡片製造時的最佳環保作法,並減少首次使用PVC塑料。目前全球每年約生產60億張支付卡,且多數為PVC材質,持卡人平均每三到四年會更換卡片,廢棄的卡片最後皆進到世界各地的垃圾掩埋場。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示:「萬事達卡始終相信以社會福祉為優先,企業才會經營的好 (Doing well by doing good)。我們採取最具體的行動來為地球盡一份心力,攜手合作銀行與商業夥伴,持續提供消費者對環境更友善的綠色金融產品。在台灣,各行各業都比以往更重視環保議題,除了金管會提出綠色金融政策,各銀行也紛紛加入推動低碳經濟的行列,萬事達卡將在全球為永續環境做出的成果積極落實在台灣,期待與更多在地夥伴一同守護這塊美好土地。」

星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示:「很榮幸能和萬事達卡合作推出『星展eco永續卡』,這張信用卡是亞洲首張使用可被生物分解的生質材料聚乳酸(PLA)製成的卡片,不僅能降低碳足跡,焚燒時更不會產生有毒氣體。『星展eco永續卡』具體落實了星展與萬事達卡對環境保護的承諾,也期望這次的合作能進一步發揮影響力,讓更多人關注永續議題。」

此外,玉山銀行也持續在環境永續議題做出貢獻,在信用卡製作上使用減碳製程與原料,且攜手萬事達卡發行的玉山世界卡,在2017年獲得環保署頒發的「低碳產品獎勵」優等獎與SGS頒發的碳中和國際標準,為台灣首張通過國家級與國際級雙重認證的「零碳信用卡」,2019年起玉山銀行新發行的信用卡全面獲頒碳標籤認證及進行碳中和,每一位顧客拿到新的玉山卡,都是「零碳信用卡」。玉山銀行指出,面對全球氣候變遷,玉山銀行始終秉持永續經營的理念,響應溫室氣體減量目標,發展多元綠色金融產品與服務,未來也將繼續善盡企業責任與社會影響力,攜手合作夥伴共同應對環境變遷帶來的挑戰。

萬事達卡持續投注新科技與資源,為全球市場帶來新知識與洞察,支持所有支付方式朝更永續的方向邁進。萬事達卡在英國的全球DigiSec實驗室致力提升產品創新與安全投資。該實驗室已投資於專門分析卡片材料成分的科技研發,為支付產業評估各項環保聲明,讓客戶可以安心,知道他們發行的環保材質萬事達卡確實經過評量與獨立驗證。此外,該實驗室正投資於頂尖學術研究計畫,以了解如何以環境友善方式來回收利用現有的塑膠卡片。

萬事達卡的商業模式以環境、社會與企業治理(ESG)為核心,全方位應用科技、夥伴關係和人才,為所有人創造包容永續的成長環境。萬事達卡在這方面擁有傲人實績,開創出多種產品、服務、合作關係與體驗,讓消費者可以基於直覺、輕鬆做出更永續的消費選擇,為環境盡一份心力,自己也受惠。

萬事達卡無價地球聯盟Priceless Planet Coalition (PPC)作為一個平台,集結企業界為環境永續做出努力,並積極投資於環境保護,與秉持相同理念的夥伴們共同致力於五年內栽種1億棵樹,鼓勵正向積極的消費者行動。此外,萬事達卡與瑞典金融科技新創公司Doconomy合作,幫助消費者透過數位工具來追蹤、了解與負責任地管理自己的碳足跡,為目的導向的支付解決方案建立新標竿。萬事達卡最近加入RE100(100%再生能源倡議),深化對再生能源的支持,並為協助全球升溫不超過攝氏1.5度設定了新的溫室氣體減量目標,該遠大目標業經科學基礎減碳目標計畫(SBTi)核可。

萬事達卡致力打造更具包容性的數位經濟,計畫內容包括在2025年前幫助10億人與5000萬家中小企業參與數位經濟,以及支持2500萬名女性創業家擴展事業。

(中時新聞網)