山西省臨汾市一名李姓老翁前（29日）在「聚仙飯店」過80大壽，沒想到宴會廳卻突然坍塌，導致29人死亡，其中也包含他的妻子。李翁無法承受心中的悲痛，認為是自己辦壽宴才害死這麼多條性命，內疚得雙膝跪地下跪、不停哭喊「死的全是我親戚！」讓人聽了也替他感到悲傷。

綜合陸媒報導，發生坍塌事件的聚仙飯店是當地村民最常舉辦紅、白事的地點，29日李翁從一早就開始過壽，鄰近的親友也特地前來參加，沒想到上午9時40分左右卻突然發生坍塌。村民表示，一開始聽到像瓦斯爆炸一樣的巨響，接著一陣濃煙升起，當時李翁人在院子內聽戲、主持，「幸好有50、60人在外頭院子裡聽戲，不然可能也遭了難了。」

不過李翁78歲的妻子和其他眾多親友都還在屋內，當場就被碎石瓦礫埋住，逃過一劫的人和村民立刻動手開挖，救出了幾個人，救援人員也立刻趕到，但最終還是有29人不幸喪生，李翁的妻子更是被砸得滿頭都是血，氣絕身亡。

29人在李翁的壽宴上喪命，讓他相當痛苦、內疚，甚至自責到當眾下跪、不停拍打自己，他泣不成聲哭道：「死的全是我的親戚、全是我的朋友、全是我的親人！」李翁的2個女婿、兒子和孫子、妻子都在這場事故中喪命，村民表示其中有5、6個還只是小孩子，一場壽宴變成家破人亡，讓村民也相當擔心老翁的狀況。

報導指出，聚仙飯店的主屋已有20年屋齡，但這些年來共改建6次，有人認為是因此造成結構問題，也有人認為是因為日前爆雨對房子造成影響。當地相關當位表示將吸取這次慘痛教訓，展開調查及風險隱患排查，避免類似情況再次發生。

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(中時新聞網)