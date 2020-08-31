38歲的女王小威廉絲(Serena Williams)出征今年美網，這對她來說一直是最重要的大滿貫賽，她生涯首座大滿貫金盃於1999年在美網奪得(包辦女單、女雙冠軍)。如今小威還有機會在美網畫下完美句點：追平24座大滿貫單打金盃的歷史紀錄。

現任ESPN球評、前網球女將Pam Shriver說：「小威依然有許多未知數，至少有5次或6次，她在比數接近時都輸掉比賽，未能把握機會拿下對手，這與她過去的表現相反。」小威依舊強悍，但她的舊傷及心理狀態，讓她在決勝時刻的作戰能力明顯下滑，任何高手都有可能爆冷拿下小威。

小威的利多是因為新冠疫情衝擊，包括哈麗普(Simona Halep)、班西琪(Belinda Bencic)、絲薇托莉娜(Elina Svitolina)這幾位打敗過小威的女將都不會出場。美網女單衛冕者、生涯對戰小威2勝0敗的安德瑞絲庫(Bianca Andreescu)也放棄比賽，擋路的人就更少了。

無論小威能否在美網摘冠，老球王馬克安諾(John McEnroe)仍衷心稱讚她說：「小威是史上最偉大的運動員之一，足以比肩麥可喬丹(Michael Jordans)、詹姆斯(LeBron James)這類傳奇人物。她的對手始終只有她自己。」

小威說：「我永遠不會滿足，這是我網球生涯和我人格的寫照。直到我退休的那一刻，我絕對不會停下腳步。」

(中時新聞網)