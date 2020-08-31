雲林縣長張麗善（右三）偕上百名豬農，反對瘦肉精豬肉進口。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣議會黨團與上百名豬農，31日在雲林縣政府反對瘦肉精豬肉進口，張麗善強調雲林豬肉不得檢出瘦肉精，呼籲中央政府要聽到在地豬農及民眾的聲音，日後會評估中央的做法，再做進一步的因應。

雲林縣長張麗善31日舉辦「捍衛豬農權益及人民健康，反對瘦肉精美豬進口」說明會，強調堅決反對美豬進口，呼籲中央切勿犧牲養豬農的權益及消費者的健康，雲林縣政府堅持豬肉瘦肉精零檢出，未來會依《食品安全衛生管理自治條例》規定，對違者祭出重罰。

張麗善表示，雲林縣政府於2016年通過食安自治條例，其中第12條規定，食品業者所使用或販售之豬肉肉品及其他相關產製品不得含有乙型受體素（包含瘦肉精），違者將依食安法第44條開罰6萬到2億元。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰認為政府應該要事先與豬農做好溝通，否則豬農一定會無所適從，日後將協助豬農向中央反映相關事宜，豬農有任何需要，協會一定全力配合。

副理事長林明彥則強調政府必需做好配套措施，才能確保養豬產業與國民健康，至於100億元基金要妥善運用，同時也要擬定更長遠的發展計畫與準備更多的基金，協助養豬產業永續發展。

雲林縣議員黃文祥、王又民等人抨擊政府犧牲豬農權益，提議要戴豬隻到總統府前放生，讓中央政府感受豬農的憤怒與無奈；副議長蘇俊豪堅決反對使用瘦肉精，將提議修改《食品安全衛生管理自治條例》，提高最低罰款至10萬元。

(中時 )