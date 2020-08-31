女星張柏芝2016年與男神謝霆鋒結婚，生下2子Lucas、Quintus後，婚姻於2011年破局，此後感情世界成謎，2018年她被爆秘密產子，事後認了生下小兒子Marcus，讓外界相當意外，但張柏芝始終對孩子生父身分保密，昨天(8/30)她貼出Marcus畫蛋糕禮物的小短片，孩子還在上頭寫了媽媽、爸爸字樣，剛好對上某個特殊日期，讓外界驚呼莫非張柏芝公開了孩子爸身分？
張柏芝昨在IG限時動態貼了一則疑似小兒子Marcus的短片，影像中小男孩用胖呼呼的小手在畫畫，圖畫紙上有彩跟雲朵，還寫下「I love mommy Daddy」，張柏芝則溫柔守護，邊問孩子要塗什麼顏色？並建議他「可以畫蛋糕跟禮物」，而這則影片公開的時間，恰好是前夫謝霆鋒生日隔天，時間點敏感，立刻引發熱議。
而非常湊巧，在謝霆鋒生日當天，他擔任導師的《中國好聲音》替他慶生，端出特製大蛋糕還拉了紅布條，粉絲跟親友都齊聚一堂，排場盛大，但獨缺「世紀復合」的天后女友王菲，讓情變傳聞再度瘋傳，此時張柏芝又剛好貼了「孩子寫Daddy」影片，不禁讓人多想。
事實上，自Marcus出生後，生父身分被外界猜了個遍，從孩子曝光的髮色，聯想到張柏芝親近的洋人男姓友人，人選還有65歲新加坡富商、50歲大陸富豪、前緋聞對象周星馳等，前夫謝霆鋒也是被猜測的人選之一，但張柏芝都沒回應，僅表示有意願想再生一個，而幾天前張柏芝分享了工作側拍照，赫見四肢纖細的她小腹異常地隆起，一轉身凸肚相當明顯，懷疑已經懷了第4胎。
(中時新聞網)
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