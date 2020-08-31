館長陳之漢遭槍擊，請出前立委黃國昌擔任律師；而23歲槍手劉丞浩請來的2名王牌大律師，來頭更驚人，一人曾任檢察官、法官，一人曾任高院法官助理，兩個人每小時律師費都是萬元起跳，一審收費更是上看10萬元。雙方律師陣容誰豪華？網紅律師林智群說，「會講這種話的人都太淺了」，打官司重點在案情本身。

館長30日傍晚在臉書貼出前立委黃國昌探視的照片，並發文：「將委任國昌老師當我的律師，請老師幫我查出真正的真相。」。

而23歲槍手劉丞浩聘請的兩名王牌大律師，更是赫赫有名，現任伯衡法律事務所執行長的郭力菁，曾任檢察官、法官，丈夫是當年承辦八仙塵爆案的已故檢察官劉玄顥；至於男律師則為曾任臺灣高等法院法官助理的陳怡榮。

據悉，兩人的律師費行情都是每小時1萬元起跳，而一般律師打一審收費約8萬元，但郭、陳卻要10萬元以上。

「有人在問館長案件雙方律師團陣容誰比較豪華」，網紅律師林智群在臉書發文表示：「會講這種話的人都太淺了，（到底把檢察官跟法官放在什麼地方啊你們？）打官司，重點還是案情本身！」。

林智群舉鄭捷殺人為例，證據確鑿，「派個鄉民，應該也可以起訴，被告找王牌律師，也是會收押」。

林智群表示，像館長這種重大刑案，也一定會起訴，重點在於起訴法條。他個人認為「如果槍手被起訴殺人未遂或重傷害罪，至少5年以上，那館長律師就算得分，如果被起訴普通傷害罪，5年以下，（重點在於手腳的功能有沒有毀敗或嚴重減損）那就算槍手律師得分。」。

(中時新聞網)