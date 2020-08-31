位在忠孝東路2段1號的「昭和樓」31日進入文資會審議，20位出席委員全數通過登錄為「歷史建築」，「昭和樓」建於1942年是日治時期少見的商辦大樓，戰後歸審計部所有，但過去因參考文獻不足，被台北市文化局文資委員認定為不具文資價值，而今年審計部發函北市府要求改建，因建築有50年以上歷史，才再度受到關注。

昭和樓興建於1940年代，1953年撥審計部使用，曾為台灣重要物資營團所用，為戰時物資分配運送重要地，也曾是「東都書籍株式會社台北支店」地址，目前室內仍保存原本門窗、天花裝修與樓梯等物件，建築共3層樓高，內部隔間以鋼筋混凝土做寬廣的開間，主體外觀簡潔。

文資學者蕭文杰表示，昭和樓見證台灣民俗學研究與發展，這類建築在台灣數量有限，簡潔的建築物關是日治時代的風格，木作、細節等反映出時代工藝技術，有古蹟保存的價值，盼能登錄為古蹟。

議員吳沛憶表示，「昭和樓」已閒置20年，過去經過此地，都會納悶為何沒有修復再利用，建議將這個地方列為「歷史建築」；文資委員郭瓊瑩表示，忠孝東路是非常重要的地段，未來再利用會影響到整個區域，昭和樓後方已有非常熱鬧的華山和大草原等地區，未來可擴張成藝文特區。

文資委員丘如華指出，4年前許多委員審定沒有文化價值，是因許多委員並未到場，且中間的歷史資料相當缺乏，大家全憑經驗和喜好來審定，並不是很公平；文資委員王維周指出，第一次現勘發現，室內裝修是日治時期留下，但歷史資料不足，調出過去日治時代的地籍資料才發現，昭和樓的確是戰時調度物資非常方便的地方。

(中時 )