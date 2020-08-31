需求疲軟，澳洲羊毛拍賣價持續下滑，並進一步拖累本周國內毛條價格持續走疲，因上周澳大利亞羊毛市場連兩日下滑，其中AWEX東部市場指標 (EMI) 8/25 較前一周下跌 9 美分，8/26市場再進一步下跌7美分，以929美分結束一周行情，較年初下跌42%。

國內廠商表示，上周澳洲羊毛拍賣市場疲弱，主要是受到中國大陸需求清淡影響，加上中美貿易關係的干擾，以及新冠肺炎疫情不確定因素，而且羊毛市場目前又是傳統淡季，所以拍賣市場疲振不起。

據業者指出，去年下半年澳洲天氣乾旱引起火災，料供貨受限價格本應上揚，但受到美中貿易的干擾，羊毛價格交錯盤整；反觀今年上半年受到新冠肺炎疫情影響，下游品牌廠商在第一季處於觀望態勢，但進入第二季部份廠商砍單不提貨，導致接單量減少，進一步打壓毛條價格持續探底。

本周國內毛條及防縮毛條64支，皆較上周下跌0.3~0.35美元。(商品行情網)

(時報資訊)