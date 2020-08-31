今周刊2020年「第14屆財富管理銀行暨證券評鑑」結果日前揭曉，遠東銀（2845）及群益證（6005）分別獲得「最佳數位體驗獎」及「最佳客戶滿意獎」肯定，2家業者分別由執行副總林建忠、總經理賈中道出席代表領獎。

遠銀執行副總林建忠認為，財富管理最重要的本質還是人，尤其是人與人之間的互動相當重要。隨著金融服務數位化、銀行場景革命發生，民眾走進遠銀首先看到的是「數位體驗專區」、導入i-smart智慧系統的無紙化服務，可輕鬆便捷完成各項交易。

遠銀表示，該行財管業務最重視投資組合的資產配置，並可透過線上預約集結稅務、理財專家團隊，利用視訊連線進行客製化諮詢服務。該行YouTube頻道每周以數位影音模式，提供客戶市場趨勢最新報導，每位理專亦配置1台iPad，提供行動銀行到府服務。

群益證則表示，公司投研團隊提供專業市場資訊、完整產品線服務，積極落實風險控管，並依客戶屬性分類量身訂做理財規畫，以最專業及用心的服務，為客戶創造超越期望的高附加價值理財服務，是此次獲得「最佳客戶滿意獎」的原因。

群益證總經理賈中道認為，今年上半年全球資本市場黑天鵝滿天飛的情況更為嚴重，但群益證擁有完整產品線服務、依客戶屬性分類量身訂做理財規畫、專業財管單位與前線同仁共同守護客戶資產等3項優勢，可迅速為客戶彈性調整，順利度過危機。

賈中道表示，年初疫情爆發後，群益營業員除根據內部研究團隊做成的投資建議，在第一時間告知客戶降低持股比例外，也順勢建議客戶將資產由股市轉到股債存保等多元標的。事實證明，在市場波動時，多元資產布局的投資人獲利表現較佳。

賈中道認為，隨著金融市場逐漸開放、資訊快速流通，投資人布局標的已不能侷限於台股，必須涵蓋股債存保等各層面。因此，營業員在面對客戶時，會用心了解客戶在不同年齡層、當下及未來的需求為何，從旁協助釐清目標。

(時報資訊)