看準5G催化將助長智慧應用百花齊放，台灣之星積極擴展企業合作，今日宣布再添5G企業合作新夥伴--「神通資科」，為智慧城市發展新增強勁動能「Engage接軌」新時代，透過整合5G服務與體系化整合「雲」與「端」的物聯網解決方案，攜手發揮AIoT智慧物聯網巨量資料的加值應用價值，提出可持續執行、可高度複製的軟硬體與服務；雙方也將持開放心態歡迎更多企業加入相互「Empower賦能」，為城市解決居住、交通、能源等問題，共同做大智慧城市市場商機，發掘新時代的雙贏的「Earn獲利」模式。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星積極導入大數據應用，透過專案模型拉抬電信代收手續費年增1.6倍，並藉由分析客群數據推薦專屬影音加值服務，不僅切中用戶個人化需求，也為合作夥伴創造商機。進入5G協作的時代，我們致力創建企業合作繁茂生態系，盼發揮自身網路建設、營運與管理的優勢，結合雲端運算、大數據等技術資源，與策略夥伴一同提出智慧解決方案。

神通資科董事長蘇亮表示。神通資科具豐厚系統整合經驗與核心技術，洞悉雲服務與邊緣設備的體系化整合將在智慧新時代扮演重要角色，攜手台灣之星整合5G服務與AIoT平台，看準5G將對智慧城市巨量數據的高速傳輸與低延遲將帶來關鍵助力，將帶領城市發展從數位化到智慧化，不僅將為政府機關或營運單位解決地方發展的各種痛點，更能提高數據應用的附加價值，實現更深、更廣的智慧目標。

(時報資訊)