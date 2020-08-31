勤業眾信聯合會計師事務所獲Euromoney旗下《國際稅務評論》（ITR）評選為2020年「台灣最佳稅務服務事務所」及「台灣最佳行政救濟服務事務所」，同時，也是勤業眾信連續三年榮獲「台灣最佳行政救濟服務事務所」的殊榮。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，近年全球稅務改革持續進行，租稅資訊日趨透明，企業經營模式被迫改變，投資架構重組及稅務面的考量皆須因應去全球化及數位化之衝擊而改變。

隨著各國掀起的稅務改革旋風，林宜信認為，勤業眾信透過與各會員所間的通力合作及資源整合，為企業提供多面向的跨境稅務解決方案，未來亦會持續秉持服務客戶的熱忱，持續與時俱進及透析稅務規劃，並提供企業全方位的多元經營策略和最具前瞻性的建議。

Deloitte亞太（Deloitte AP）今年共計贏得13個主要國家和地區類別的最高榮譽，除了台灣獲獎外，其他會員所，包括馬來西亞榮獲「年度最佳稅務服務事務所」；印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、南韓及越南榮獲「年度最佳移轉訂價服務事務所」；在整體區域評比方面，Deloitte亞太團隊一舉奪得「亞太區最佳移轉訂價服務事務所」及「亞太區最佳間接稅服務事務所」二項殊榮。

(工商 )