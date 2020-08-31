台中市議會國民黨團31日召開記者會，市議員黃健豪認為在開放瘦肉精美豬政策上，整個政府邏輯錯亂，不管是經濟原因、食安標準還是民眾的飲食習慣，蔡英文政府完全沒有合理的理由全面開放。

黃健豪表示，最可笑的是經濟部長王美花，她宣稱開放瘦肉精美豬和全面開放美牛，是為了加入CPTPP，但是美國在川普的主導下，2017年就退出協定，所以開放美豬和美牛，根本就沒有關係。

蘇貞昌院長和衛福部陳時中部長，都出面背書瘦肉精很安全，但教育部卻強調營養午餐不用瘦肉精美豬，如果瘦肉精這麼安全，為什麼不敢放進營養午餐？也想請問這些出來為瘦肉精背書的中央官員，是否願意每天讓自己的孫子孫女吃含瘦肉精的美豬？你們如果自己不願意，為什麼要放任別人的小孩在這種環境風險之中。

黃健豪強調，現行政策是牛豬分離，堅持不開放瘦肉精美豬的原因，就是因為食用習慣，民眾每天吃滷肉飯、排骨飯、貢丸湯、水餃的機會多，還是吃牛肉麵、牛排的機會多？科學研究也顯示，瘦肉精會殘餘在動物內臟，美牛開放的時候，還有送立法院排除了內臟，但這次開放瘦肉精美豬，不只開放豬肉，也開放豬肝、豬腎等內臟，台灣人的飲食習慣也多會吃豬內臟，很多產婦坐月子的時候，也會食用豬肝、豬腎，這些都會對身體造成傷害。

黃健豪指出，蔡英文政府一邊強調台美友好，一邊喊抗中保台，但美國賣給大陸不含瘦肉精的豬肉，卻賣給我們含瘦肉精的豬肉！

黃健豪批評說，農委會主委陳吉仲以前在中興大學當教授的時候，說過政府開放瘦肉精美豬進口，政府「打死也要擋」，否則政府要有人下台，陳教授現在已經成為農委會的陳主委，蔡英文政府說要開放瘦肉精美豬進口，他「打死也要擋」嗎？政府有人要下台嗎？

政府說要讓路邊小吃攤標示豬肉來源，但黃健豪質疑，農委會有足夠人巡查小吃店、夜市、便當店嗎？民眾對食安風暴的記憶猶新，就算貼一張貼紙標示使用台灣豬，也無法阻擋瘦肉精美豬流入市場，就連中藥都有人加硃砂、豆干也有人加過氧化氫、爐渣也有人倒進稻田，政府根本沒有足夠的人力管理合法進口的瘦肉精豬肉賣到哪裡去！

黃健豪強調，台中市現在就訂有自治條例，依法瘦肉精就是要零檢出，以台中市議員的角度，要求市府一定要嚴格執行，如果其他市議員有意見，歡迎提案修改相關條例，否則不分黨派，都應該捍衛市民的安全。

(中時 )