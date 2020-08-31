工程實施期間從雙平路、靜修路、北和街、至善街等，都會有道路封閉及交通管制措施，提醒用路人多多行駛替代道路。(資料照)

彰化縣員林市員林基督教醫院周邊，每逢大雨必淹，淹水最深可達膝蓋處，鄰近道路包含靜修路、新生路、莒光路等都難以倖免，近日員林市公所斥資3千7百多萬，將進行雨水下水道改善工程，即日起到10月9日進行地底管線釐清試挖，再進行遷移，後正式下水道工程則於明年2月動工，希望明年底能完工。

附近店家長期飽受淹水之苦，得知公所將進行改善工程，都相當開心。(資料照)

員基附近排水系統，是將雨水排至隔壁的大村排水，但員基附近地處低漥，地底管路也窄小，時雨量太大的話就無法宣洩，排水系統無法發揮作用，員林市長游振雄說，希望改善工程能確實解決附近淹水問題，讓民眾免於水患之苦。

每次淹水都得出動警消協助交管，保護市民安全。(資料照)

游振雄表示，因鄰近地底管線路複雜，先試挖釐清管路所屬單位，像是台電、自來水、瓦斯、中華電信等管路，釐清完成後，來協調所有單位的管線遷移，原則上希望明年2月能完成所有管線的釐清遷移，以便開始進行後續下水道改善工程。

游振雄說，員基周邊下雨水下水道改善工程的總工期約340天，公所希望明年底能完工，因此在試挖釐清管線分布的狀況後，會找相關單位來開設協調會議，希望大家能同步施工遷移，來盡量減少工程時程。

游振雄強調，當地居民長期飽受淹水之苦，改善工程大家都期盼很久，工程實施期間從雙平路、靜修路、北和街、至善街等，都會有道路封閉及交通管制措施，希望用路人多多行駛替代道路，施工期間造成不便也請多包涵。

(中時 )