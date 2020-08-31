國立故宮博物院以館藏「中華文物」聞名，正館為台灣近代著名建築家黃寶瑜代表作品，在1965年落成，反映當時國共對抗意識下中華文化復興運動的特殊代表性建物，具有典藏、保存、展覽等功能，正館建物為1950年代後台灣仿古建築的代表作品，具時代與社會意義。故宮博物院正館31日進入文資會審議，最後決議登錄為「歷史建築」。

國立故宮博物院具展覽、教育等功能，31日進入文資委員會審議，經過文資委員的評估將故宮博物院正館登錄為「歷史建築」，並持續列冊為「文化景觀」，而故宮博物園周邊的大樓，包含典藏研究大樓、圖書館、第二行政大樓、山洞庫房、甲乙丙種宿舍等建築則「不登錄為歷史建築」。

大雙溪好土聯盟代表練燕村表示，中正紀念堂和國父紀念館都被指定為古蹟，相信故宮博物院也具有相當的文化價值，從日據時代就留存至今，在故宮內有相通的防空洞，當年國共的時代有戰略考量，也是非常具有歷史性。

文資學者蕭文杰表示，故宮博物院從北平一路遷移到台北，就是歷史的故事，人和歷史建築的關係相當緊密，且有非常重要的情感連結，故宮的景觀甚至連結到官邸，對於景觀來說相當重要。

另外，故宮藝文中心預定地（原衛勤學校）早年屬國防部所有，2005年左右移交給故宮，該基地在2016年被提報為「文化景觀」，在去年6月北市文化局舉辦文資審議，決議解除文資列冊身分，但未依程序舉辦公聽會，遭文資局發文要求完成法定程序。

練燕村表示，文化局原定今年2月辦公聽會，因疫情延後；沒想到7月3日開公聽會時，從其他居民口中得知衛勤學校區域已遭故宮動工破壞。對此，文化局表示，因審議超過1年，已失去暫時景觀身分，並在31日通過委員決議，解除文化景觀列冊。

(中時 )