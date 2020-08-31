外界認為蔡英文已將侯友宜當作假想敵，侯今日受訪表示，自己僅就事論事，擔心美豬貿然開放後會守不住健康防線。（張睿廷攝）

侯市長（右三）親自小朋友打飯菜及宣導新北市營養午餐需用本土檢驗合格肉品。（陳怡誠攝）

美豬、美牛爭議持續延燒，新北市長侯友宜屢次對中央發動砲火，蔡英文總統也幾乎都有回應，外界認為蔡英文開始把侯友宜當作假想敵，外界好奇侯友宜看法；侯友宜今日回應，自己僅就事論事，把問題拿出來談，跟對方是誰毫無干係，自己只是市長，能做得就是把看見的問題提給中央參考，最怕的就是開放後守不住國人健康，那到時後悔可就來不及了。

侯友宜表示，國民健康一定要做到滴水不漏，肉品問題與防疫同樣重要，希望中央能把健康風險評估好，如果開放以後才發現守不住國人健康，再來後悔就為時已晚。

侯友宜說，自己是新北市長，關心的就只有市民健康問題，他並不是要針對誰去表示不同的方向與意見，只是單純將看到的問題提出，供中央參考後，能做出正確判斷。

另有媒體提問，蔡正元在臉書上說侯友宜講的「時空背景說」是笨得很可愛，蔡表面上笑侯，實際上是在反諷蔡英文；侯友宜對此表示，自己聰明或笨都無所謂，最重要的是守護國人、新北市民的健康，自己會一本初衷，為國家好好做事。

(中時 )