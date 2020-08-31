蔣卓嘉（GJ）近期跨足YouTube推出新單元《GJ嘉好友》，之前已邀陳零九、鼓鼓、魏如萱等圈內好友上節目體驗新活動、玩音樂。最新一集為了七夕特別企劃，特地請好朋友韋禮安獻聲「傳情」，自彈自唱要圈住在場聽眾的心，讓他們投票選出哪首歌聽完有好想談戀愛的衝動。原本要唱情歌圈粉的競賽竟意外變成蔣卓嘉、韋禮安的眉目傳情直擊現場，兩人在彈奏吉他時不時的相互注視，視若無睹旁邊的聽眾持續放送愛的電流，電力之強，讓韋禮安害羞的大叫：「如果我們擦槍走火怎麼辦！」

韋禮安聽到GJ翻唱他的〈還是會〉覺得非常好聽，當場兩人交換了聯絡方式，不過因韋禮安忙於宣傳期沒有聯絡，這次透過《GJ嘉好友》再次見面，兩人揹著吉他一起去KKBOX，要用實力收服音樂人的耳朵。氣質清新加上帥氣顏值的他們，就像是吉他社的學長，一開場就受到聽眾熱烈歡迎，直說：「有這麼帥的學長就會報名參加社團！」韋禮安笑說：「今天不用繳社費，免費的，不過有時候免費的最貴。」暗示希望等一下獲得聽眾選票。

兩人首先帶來John Mayer的〈Daughters〉要來撩粉，不過維持一段時間「遠距離」友情的他們默契欠佳，進歌拍子對不上，引發全場大笑。隨後兩人收起玩笑，專業又認真的彈唱起來，原本只在一旁彈吉他的韋禮安加入GJ一起演唱，彼此對看配合完美合聲，畫面看起來十分和諧。不過這一舉動卻讓兩個大男生大感不習慣，韋禮安笑說：「我們現在是在唱男男對唱的情歌嗎，有種互唱情歌給對方聽的感覺。」眼神過分有愛。接下來GJ蔣卓嘉帶來最新單曲〈遠距離〉，第一次嘗試木吉他的清唱版本，韋禮安陶醉的邊聽邊打拍子，一聽完大讚：「好啊，害我忍不住跟著合聲！」GJ蔣卓嘉也笑說自己還是忍不住一直想看著韋禮安，愛的電流情不自禁的在兩人之間流動，韋禮安害羞的大笑：「如果我們擦槍走火了怎麼辦。」

蔣卓嘉（右）日前邀韋禮安錄製七夕特別節目。（索尼音樂提供）

(中時 )