亞股周一(31日)早盤普遍走揚，台股在台積電、大立光雙王帶動下漲近百點，並一度攻上12,800點關卡，隨後權值股賣壓出籠，買盤無力支撐，盤中由紅翻黑，指數高低差達200點，並在MSCI季調下，尾盤最後一盤爆472億元成交量，終場下跌137.4點、報收12,591.45點。

台股今日盤後 MSCI 季度調整生效，尾盤放量擴大至 2456.93 億元成交量，台積電、大立光等權值股遭到拋售，台積電終場收跌8.5元、報收426.5元。大立光終場下跌35元或1.02%、報收3,385元。鴻海股價盤中平盤震盪，終場下跌0.60元或0.77%、報收76.9元。

盤中電金族群領跌，台塑四寶表現疲弱，惟航運股、造紙股表現強勁，力守台股月線。市場雖傳出蘋果最新一代Mac GPU 將採用台積電 5 奈米製程生產，台積電3奈米則是獲得英國新創 AI 公司 Graphcore研發的 IPU 採用，但股價表現受到MSCI季調影響，盤中由紅翻黑，終場下跌1.95%。

至於風電概念股的上緯投控、世紀鋼股價走揚，特斯拉概念股的和勤、貿聯 - KY、順德等相關台廠供應鏈也開出紅盤，為台股今日走勢較為強勁個股。

(中時新聞網)