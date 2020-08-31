中央宣布明年起開放進口美豬美牛，放寬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的豬肉進口，雖強調是符合國際食品法典委員會的標準，沒有食安風險，仍引起諸多質疑聲浪。地方縣市，像是北市、台中、南投等9個地方縣市不認同中央做法，政府昔日在野時反彈的畫面則是被一一翻出，遭許多人批「過去的自己打臉現在的自己」。

網友在PTT發文以「現實中根本沒人在乎瘦肉精美豬吧」為標題，並表示說，看到版上許多鄉民在吵這個議題，但他實際走在超市、餐廳，及傳統市場，也沒聽見誰在討論，甚至是相對於屁話較多的計程車運將也沒在說這件事，他認為實際上根本PTT鄉民們自己喊爽的，大家應該多外出，別老窩在家裡整天「喊雙標」，並思考「2012的政府與2020的政府誰把關比較可靠」？

大批網友灌進留言區表示「啊就還沒進來啊！目前通路也很難看到，沒有直接感受」、「 你錯了，很多媽媽在乎」、「在乎的人都是4%仔+中共同路人」、「不在乎的多吃點便宜美豬啊，給在乎的吃本土豬啊」、「最近也慢慢改吃素了 頂多吃些魚肉、雞類等」。另一派網友也留言道「dpp就是雙標又噁心」、「就這版噁心帶風向阿」、「你相信一堆路邊小攤販都會給你乖乖標示嗎?」顯然其實滿多網友對每豬美牛進口，仍存有疑慮。

而今日衛福部長陳時中接受廣播節目受訪時，主持人周玉蔻問及「一輩子吃多少美豬才會生病」？他強調，「正常狀態下美豬吃好幾輩子都不會有問題。」並強調，「即便一天吃33塊豬排（排骨），吃5至10年，也不會有萊克多巴胺（瘦肉精）相關的健康風險，因為不是所有的豬排都是美豬，也不是所有美豬都是瘦肉精美豬」，他表示這種說法太極端，並向主持人表示「怎麼可能一天吃33片」？

(中時新聞網)