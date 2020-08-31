台南一名有竊盜、毒品前科的陳姓男子，因沒有經濟收入，竟跑到六甲區一處火鶴花農場偷花，第1次得手分裝好的12箱、144支花變賣，他食髓知味，第2天又到同處農場下手，抱了一桶300多支現切火鶴花就走，警方接到報案到現場採證並通報，麻豆分局長洪頂力前往派出所督勤途中，意外發現陳男行蹤，當場攔查，陳男坦承犯行，訊後依竊盜罪送辦。

警方調查，29日上午，六甲區一對種植火鶴花的老夫婦將收成的火鶴花裝箱後放在農場旁，其中12箱被不明人士偷走，損失約3000元，沒想到隔天早上竊賊又來，這次更可惡，將採收後還未整理的花兒連水桶一起帶走。

老夫婦的孫兒得知後，在臉書社團貼文痛批竊賊沒良心、欺負辛苦農民，麻豆警分局六甲分駐所得知後立即前往農園主動調查，並調閱路口監視器，鎖定可疑人士及機車車牌，準備出動搜索；同時間麻豆分局長洪頂力正要前往中元普渡活動場地視察交通疏導勤務，與所長陳信槐聯絡時，得知該案偵辦狀況。

沒想到在返回分局路上，洪頂力眼尖發現一名男子形跡可疑，機車前踏板還放著一桶火鶴花，聯想到與竊案有關，請司機從後尾隨，再連絡分駐所所長，確認車牌資訊無誤，立刻攔下該名男子，發現就是陳姓竊嫌，他原本還想辯解，但最後仍心虛認栽。

警方也查出陳男有毒品、竊盜前科，因為缺錢買毒，才會竊取火鶴花，以市價一半、每支10元賤賣，首次行竊變賣得手千餘元，第二次行竊後才賣了一半，就被麻豆警分局長洪頂力督勤途中發現逮捕，真是賊星該敗。

(中時 )